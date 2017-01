TF1, PROSIEBENSAT.1 et MEDIASET partenaires dans le digital

Le groupe TF1 entre au capital de Studio71 pour lancer sa version française.

Studio71, l'un des plus important MCN (Multi-Channel Network) spécialiste de l'agrégation de contenus pour des services comme YouTube (6 milliards de vidéos vues par mois et 1100 chaînes) va, grâce à ce partenariat, gagner en audience au niveau international (États-Unis, Allemagne, Italie, Grande Bretagne, France). Pour TF1, cet accord va permettre au groupe de devenir un acteur référent en France de la vidéo online sur l’ensemble des plateformes, en développant l’offre de contenus à destination des millennials, de renforcer la position de TF1 Publicité comme partenaire clé des annonceurs pour toucher ces nouveaux publics et de proposer aux talents du web une exposition unique (TV, digitale, diversification) et une monétisation internationale de leurs audiences.

Pour Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du groupe TF1 : « La prise de participation au capital de Studio71 permet au Groupe TF1 de prendre position dans l’écosystème digital mondial auprès de 2 groupes médias majeurs en Europe. En devenant opérateur de Studio71 France, le groupe TF1 accroit son leadership sur la vidéo on line multi plateformes et renforce TF1 Publicité comme 1ere content market place de France. Je suis très heureux de développer cette alliance stratégique qui permet au groupe TF1 de construire un univers complémentaire de la TV à dimension européenne.»