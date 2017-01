Du foot en Ultra HD tous les dimanches soir sur Canal+

A compter de la fin du mois, Canal+ diffusera le match de foot de Ligue 1 du dimanche soir en Ultra HD.

La première diffusion aura lieu le 29 janvier 2017 à 21H avec le match PSG-Monaco.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un travail commun entrepris avec la Ligue de Football Professionnel dans le but de développer la qualité et l'attractivité de la Ligue 1 explique le Groupe Canal+. Pour cela CANAL+ a fait évoluer son dispositif de production tant sur le plan des positions caméras que sur celui des découpages et du jeu du champ et du hors-champ.

Cette diffusion fait également suite à l'accord conclu entre la LFP et Canal+ pour que le match du dimanche soir début à 21h00 au lieu de 20h45. Plus pratique et plus clair en terme de programmation.

Toutefois, cette diffusion devrait une nouvelle fois se limiter aux abonnés Canal+ via la TV d'Orange par la fibre, comme toutes les diffusions Ultra HD proposées par Canal+ en 2016.