Par CP, le Turner renforce la distribution de Boing Africa Le groupe Turner, propriétaire de chaînes comme CNN, TCM, Cartoon Network ou Boomerang, étend la distribution de la chaîne pour enfants Boing Africa en Afrique de l'Est. Cet élargissement, valable depuis le 1er janvier dernier, est devenu possible grâce au partenariat signé avec Azam TV, l'une des plus importantes plateformes de télévision par satellite dans cette partie du continent africain, qui distribuera cette chaîne au Kenya, au Malawi, en Ouganda et en Tanzanie. Boing Africa, qui se destine aux enfants de 7 à 14 ans et qui veut être présente dans tous les foyers africains, a promis de répondre aux attentes du public local en acquérant des programmes contemporains et exclusifs .

