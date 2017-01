A suivre en direct : sortie dans l'espace de Thomas Pesquet

À suivre en direct actuellement : la première sortie dans l’espace de l’astronaute français de l’ESA Thomas Pesquet.

Une sortie qui peut être suivie en se connectant à l’adresse : http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Proxima/Proxima_spacewalk_live

La mission de Pesquet, réalisée en compagnie de l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, a pour but de compléter le remplacement des batteries de la Station Spatiale Internationale en installant des batteries neuves lithium-ion. Cette opération a débuté la semaine dernière quand Peggy Whitson et Shane Kimbrough ont installé les trois premières batteries au cours d’une mission de 6 heures et demies .