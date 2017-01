Canal+ renforce son positionnement hors de France

Le groupe CANAL+ va lancer une offre de télévision payante en Birmanie.

Le Groupe CANAL+ s'associe avec FOREVER, 1er groupe privé de medias en Birmanie exploitant aujourd'hui à la fois des chaînes en clair à forte audience (MRTV7 et Channel 7) et un bouquet de chaînes payantes via satellite et TNT.

Pour lancer ce bouquet en Asie en 2017, le Groupe CANAL+ va s'appuyer sur sa filiale CANAL+ OVERSEAS en charge des activités à l'international et en outre-mer français (Canal+ Afrique, NC+ en Pologne, K+ au Vietnam, etc).

Une fois les autorisations accordées par les autoritées locales, Canal+ lancera un bouquet mixant des contenus produits localement pour le marché birman, avec des contenus internationaux (cinéma, jeunesse, programmes familiaux etc…) doublés en birman.

Depuis 2016, grâce à son développement à l'international, Canal+ compte plus d'abonnés à l'étranger qu'en France .