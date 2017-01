La TV par satellite va continuer de se développer en Afrique

Le marché de la télévision payante se porte bien sur le continent africain.

L’enquête menée par Digital TV Research indique ainsi qu’il existait, fin 2016, 19,47 millions d’abonnés aux différents services de télévision, dont 12,14 millions correspondaient à des clients satellite.

Ce chiffre n’est rien comparé aux prévisions établies par ce cabinet qui voit ce segment doubler d’ici 2022 pour atteindre les 36,72 millions de clients sur le continent, dont 18,36 millions correspondront au secteur du satellite.

L’Afrique du Sud est, aujourd’hui, le pays le plus dynamique en nombre d’abonnés – plus de 6 millions actuellement, dépassant les 9 millions à l’horizon 2022 – suivi de près par le Nigéria. Côté opérateurs, le marché de la TV payante est dominé par trois grands groupes qui réunissent à eux seuls 90% des abonnés : Multichoice, avec 11,6 millions de clients, Vivendi, qui totalise 2,3 millions d’abonnés avec Canal Plus et Easy TV, et StarTimes/StarSat, avec 4,18 millions .