Le groupe Vivendi ouvre quatre salles CanalOlympia en Afrique en janvier et février au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée et au Niger.

Ces salles de cinéma et de spectacles font partie d’un réseau de plusieurs dizaines de salles qui seront déployées progressivement en Afrique centrale et de l'Ouest.

Après l'ouverture au public le 11 janvier dernier de la salle CanalOlympia à Conakry en Guinée, suivront celles de Douala au Cameroun le 18 janvier, de Niamey au Niger le 1er février et de Ouagadougou au Burkina Faso le 25 février, premier jour du festival panafricain du cinéma et de la télévision Fespaco dont Groupe Canal+ est l'un des principaux sponsors.

Plusieurs salles supplémentaires devraient voir le jour dans d’autres pays africains au cours de 2017.

Les salles CanalOlympia proposent 18 séances de cinéma par semaine, 6 jours sur 7, avec des films à l’affiche sortant le plus souvent en même temps qu’en France. Trois séances sont réservées chaque semaine à un film destiné aux plus jeunes et une journée entière est consacrée chaque mois au cinéma africain et de Nollywood. Des concerts d’artistes africains et internationaux sont également prévus dans un second temps .