Anime Strike, nouvelle offre SVOD dédiée aux animés par Amazon

Amazon vient de lancer une nouvelle offre de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dédiée à l'animation japonaise (animes).

Baptisée Anime Strike, cette nouvelle offre composée dès son lancement d'un catalogue de plus de 1000 titres est accessibles aux abonnés Amazon Prime en option ($4,99 USD / mois) de l'offre déjà disponible de cinéma et série.

Les fans du genre retrouveront les récents Blue Exorcist ou One Punch Man, comme des classiques tels qu'Akira ou SteamBoy, ainsi que des exclusivités sur le territoire US comme Onihei ou The Great Passage. Nombre de titres sont disponible en japonais beaucoup de ces animes sont diffusés en japonais sous-titré .