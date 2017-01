SES-10 en route vers Cap Canaveral

Le satellite SES-10, de l'opérateur du même nom, construit par Airbus Defence and Space, a quitté Toulouse pour rejoindre Cap Canaveral, d'où il sera lancé par l'opérateur SpaceX.

Une fois en orbite sur les 67° Ouest, ce satellite de 5,3 tonnes au lancement fournira à SES de la capacité de remplacement et de la capacité de transmission additionnelle pour des services de diffusion directe par satellite (DTH), ainsi que des services pour les entreprises et la mobilité destinés à l’Amérique Centrale, l’Amérique du Sud, le Mexique et les Caraïbes. Il emportera une charge utile composée de 55 transpondeurs de haute puissance en bande Ku.

Le satellite SES-10 est également équipé de récepteurs télécommandés à agilité de fréquence renforçant la flexibilité de la liaison avec le segment sol de contrôle .