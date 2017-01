EchoStar XIX en tests

EchoStar XIX, fabriqué par Space Systems Loral et lancé le 18 décembre dernier, est entré dans sa phase de tests à sa position orbitale définitive : 97,1° Ouest.

Considéré comme le satellite de haut débit le plus puissant du monde, ce satellite en bande Ka s'appuiera sur ses 138 faisceaux pour fournir des services internet de haut débit aux particuliers et aux PME situés aux États-Unis, au Mexique, dans certaines parties du Canada ou encore en Amérique Centrale via le service de nouvelle génération HughesNet Gen5 du fabricant Hughes.

EchoStar XIX va ainsi rejoindre son « grand frère » EchoStar XVII, en place depuis 2012, en plus que doublant l’actuelle capacité de HughesNet. Son entrée commerciale est prévue pour la fin du 1er trimestre 2017 .