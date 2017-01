Hispasat présente son nouveau satellite

Hispasat nous a présenté ce lundi son nouveau satellite Hispasat 36W-1 qui doit être lancé le 27 janvier prochain à partir de Kourou, en Guyane française, via une fusée Soyouz.

Intégrant 20 répéteurs en bande Ku, et jusqu’à 3 répéteurs en bande Ka sur la Péninsule ibérique et les Canaries, ce satellite se destine à la position orbitale 36º Ouest afin de servir l’Europe et l’Amérique du Sud.

Ce satellite est le premier construit sur la plateforme SmallGEO, développé par l’ESA et le fabricant allemand OHB Systems AG, également fournisseur des satellites Galileo. Son design permet de réduire la masse du satellite grâce à l’utilisation de la propulsion électrique pendant toute sa vie, permettant ainsi de réduire les coûts de lancement .