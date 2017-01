Visiter la Maison-Blanche à 360°

Avant de céder la Maison-Blanche à son successeur, Donald Trump, Barack Obama s’est offert – et nous offre par la même occasion - un cadeau technologique : présenter la maison du président américain dans une vidéo 360°.

Tourné en novembre et décembre derniers, ce petit film de 8 minutes intitulé « The People’s House » nous emmène au cœur même de la Maison-Blanche pour découvrir de façon inédite des lieux iconiques comme le Bureau Oval, la Salle de Crise ou le pupitre d’où sont prononcés les discours, en plus de plusieurs entretiens avec le président et la Première Dame.

Cette expérience technologique, disponible sur Facebook (ou Youtube, ci-dessus), est le fruit d’une collaboration avec Oculus et Felix & Paul Studios. Ce n’est pas la première fois que Barack Obama s’essaie aux contenus à 360°, puisqu'en août dernier, à l’occasion du 100e anniversaire du Parc National, il avait également tourné une vidéo de ce type pour National Geographic .