Toonami débarque sur Canal

Canal lance aujourd'hui la chaîne Toonami dans son offre jeunesse, et plus précisément sur le canal 164 dans les packs « Essentiel Famille » et « Panorama ».

Ce lancement fait suite à un nouveau partenariat avec le groupe américain Turner, qui détient dans son catalogue jeunesse les chaînes Cartoon Network, Boing et Boomerang.

Lancée en France en février 2016, Toonami est destinée aux garçons de 8 à 14 ans et à tous les fans de super-héros avec au programme des séries animées et des films d’animation avec les héros DC Comics et Marvel, de Batman à Iron Man en passant par Teen Titans ou encore les X-Men Evolution.

Pour célébrer ce lancement, Toonami offre à tous ses téléspectateurs, à partir du mardi 17 janvier à 18h30, la série animée inédite « Dragon Ball Super », nouvel opus de la franchise « Dragon Ball » .