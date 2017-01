TRACE Africa et TRACE Urban commercialisées en Afrique par Canal+ Advertising

Les Groupe TRACE et CANAL+ deviennent partenaires pour la commercialisation publicitaire des chaînes du premier par le second.

C'est à travers la régie publicitaire CANAL+ ADVERTISING, filiale de CANAL+ OVERSEAS, que les chaînes TRACE Urban et TRACE Africa seront proposées aux annonceurs en Afrique francophone.

Cet accord avec le groupe TRACE va permettre de décliner de nouvelles offres panafricaines ciblant des publics plus jeunes. Une nouvelle offre commerciale, le "Pack 15-24 ans" est d'ailleurs annoncé. Celui-ci intégrera les chaînes TRACE Africa, TRACE Urban et Nollywood TV (la chaîne de cinéma Nollywood éditée par THEMA). Ce sont actuellement les plus regardées au sein du public jeune en Afrique francophone, selon les mesures d'audience Médiamétrie a expliqué Pierre-Paul Vander Sande, directeur général de CANAL+ ADVERTISING, à l'agence ECOFIN.

« L'arrivée de Trace au sein de notre offre publicitaire conforte le leadership de la régie en Afrique subsaharienne francophone sur l’ensemble des catégories de public », s'est réjoui Pierre-Paul Vander Sande .