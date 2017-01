Beta Film prolonge son contrat avec MX1

Le groupe Beta Film, spécialisé dans la distribution de contenus pour la télévision et les nouveaux médias, vient de prolonger son contrat avec MX1, filiale de l’opérateur SES.

Ce nouveau contrat, qui élargit l’accord signé en 2009, couvre une large gamme de services, comme la gestion de contenus, des images et des données via la plateforme innovante MX1 360 qui regroupe tous les services de médias MX1 et permet aux clients de gérer et de distribuer du contenu sur une seule plateforme hybride basée sur le cloud.

Pour le directeur général de Beta Film, la plateforme MX1 permet de répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes des clients et de cibler et adapter la distribution des contenus vidéo numériques aux besoins précis des plates-formes linéaires à la demande ou basées sur IP .