Big Pacific, tourné en 4K, présenté en avant-première au Mipdoc 2017

La série documentaire de ZDF Enterprises « Big Pacific » sera présentée à titre exceptionnel et en avant-première mondiale au Mipdoc 2017, le samedi 1er avril à 18h00 au théâtre de l’Hôtel JW Marriott de Cannes.

Consacrée à la découverte des mystères du plus grand océan de la planète, le Pacifique, cette série d’exception est produite par la chaîne néo-zélandaise NHNZ, en coproduction internationale avec la chaîne publique allemande ZDF et des partenaires américains, européens, asiatiques et australiens, parmi lesquels PBS, CCTV9, Discovery International, Channel 9 et Arte.

Dotés d’un budget exceptionnel, les quatre épisodes d’une heure et le making-of de « Big Pacific » ont été tournés en 4K HD. ZDF Enterprises assurera la distribution internationale de la série dans le cadre d’un accord de partenariat avec NHNZ prévoyant, après « Big Pacific », de nombreux autres projets et collaborations à venir .