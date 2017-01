Regain d'intérêt pour l'antenne TV aux USA

Le nombre de foyers américains ayant accès au haut débit et utilisant seulement une antenne TV pour recevoir les programmes de télévision est en augmentation depuis 2013.

Le dernier rapport de l'institut Parks Associates démontre ainsi qu'au troisième trimestre 2016, un total de 15% des foyers utilisaient une simple antenne, coïncidant avec une chute des abonnements à la télévision payante vérifiée depuis 2014 et à une augmentation des services vidéo par internet, plus connus sous les initiales OTT pour Over-The-Top.

Pour les responsables de cette enquête, cette année 2017 sera marquée par la hausse des services de télévision payante en ligne, soulignant que l'OTT excelle généralement dans la découverte, la portabilité et les expériences personnalisées et que les consommateurs s'intéressent moins au réseau utilisé pour diffuser le contenu qu'à l'accès au contenu, à la facilité d'utilisation et à la commodité.

Une phénomène que nous observons également en France avec, en 2016, une consommation de la vidéo à la demande supérieure à la TV linéaire et une baisse sensible des abonnements à la TV payante. Le format devient : la TV linéaire gratuite (TNT, satellite, ADSL ou fibre) et la vidéo à la demande (avec ou sans abonnement) .