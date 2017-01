beIN SPORTS interrompu pour les décodeurs Canal Ready

Canal informe ses abonnés que beIN SPORTS ne sera plus disponible pour les décodeurs Canal Ready dès ce soir.

Les propriétaires de décodeurs Canal Ready sont de nouveaux les victimes collatérales de la lutte de Canal+ contre le piratage. Après avoir du changer leur décodeur (pour ceux qui ne seraient plus compatibles avec le changement de cryptage), c'est désormais l'offre beIN SPORTS qui ne leur sera plus proposée. En effet, les abonnés ont reçu (ou vont recevoir) un bref message de Canal disant :

Nous sommes au regret de vous informer qu’en raison du piratage de nos contenus et en accord avec les ayants droit, la diffusion des chaînes beIN Sports sera interrompue sur vos décodeurs CANALREADY dès ce soir.

Quelles solutions pour continuer de suivre beIN SPORTS tout en conservant son décodeur Canal Ready ? Utiliser myCanal en OTT, quand les débits disponibles sont suffisants, et envoyer l'image sur la TV avec un dongle HDMI Chromecast ou utiliser l'application beIN SPORTS Connect... mais ne plus compter sur la réception satellite, sauf à changer son décodeur pour un Cube ou tourner son antenne vers Eutelsat 5 West A et passer chez Fransat .