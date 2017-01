Discovery Communications étend sa distribution en Europe

Le groupe Discovery Communications annonce des accords de distribution sur les marchés norvégien et danois s'insérant dans sa stratégie d'expansion de ses contenus sur un maximum de supports.

Ce contrat signé avec TDC va permettre à 1,3 million de foyers danois de recevoir les chaînes Kanal 4, Kanal 5 et 6, Eurosport et d’autres chaînes de la famille Discovery via le bouquet YouSee, à travers leur téléviseur mais également sur leurs équipements mobiles.

L’accord avec TDC prévoit également une distribution sur le marché norvégion via sa filiale GET : à partir d’avril prochain, les abonnés locaux auront à leur disposition les chaînes TV Norge, Max, FEM, Eurosport, ainsi que d’autres offres du groupe Discovery.

Le groupe Discovery Communications est aujourd’hui présent dans 220 pays .