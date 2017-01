HBO Now, roi de la VOD par abonnement aux USA

Le service de streaming HBO Now obtient de meilleurs résultats que Netflix dans l’indice de satisfaction établi par les clients aux États-Unis.

Selon l’étude menée par Strategy Analytics sur les services de VOD par abonnement, la plateforme proposée par HBO arrive en tête dans 11 des 14 catégories analysées, divisées en trois secteurs : nombre et disponbilité des films et divertissements ; facilité à les trouver ; et qualité générale du service. HBO ne perd la première place que dans trois catégories : disponibilité des programmes pour enfants – remportée par Hulu –, recommandations sur les contenus et coût de l’abonnement, tous deux remportées par Netflix.

Dans ce classement, Amazon Prime arrive en 4e position dans toutes les catégories .