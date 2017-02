Record d'audience pour Eurosport

La finale de l'Open d’Australie 2017 de tennis, Nadal/Federer, rêvée par tous les amateurs de tennis, aura finalement également servi Eurosport, qui vient de battre son record d'audience pour un match de tennis.

Au total, 5,9 millions de téléspectateurs auront suivi cette rencontre – qui a duré trois heures et demie – sur la chaîne sportive, avec notamment un pic à 15,2 millions, dépassant ainsi le précédent record enregistré lors de la rencontre de volley-ball Russie/Pologne, en janvier 2008, comptant pour les qualifications de JO.

Cette finale entre ces deux champions, qui ne s’étaient plus rencontrés dans une finale du Grand Slam depuis 2011, est même devenue le programme d’Eurosport le plus regardé de toute l’histoire en Espagne (610 000 téléspectateurs), et aux Pays-Bas, avec 503 000 téléspectateurs, soit 23,2% de part de marché .