Le Tour rempile sur ARD

L'opérateur public allemand ARD va continuer à offrir à ses téléspectateurs fans de cyclisme les étapes de la « Grande Boucle ».

Il vient en effet de prolonger, pour deux années supplémentaires – 2017 et 2018 –, l'accord avec Amaury Sport Organisation (ASO), annonçant déjà une large couverture en direct de l'édition de cette année, organisée du 1 au 23 juillet, et notamment les samedi 1er et dimanche 2, puisque les deux premières étapes seront disputées en territoire allemand.

ARD promet un accompagnement de grande qualité, à la télévision, mais également via internet, de celle qui est considérée comme la plus grande course de cyclisme au niveau mondial .