Accord entre Discovery et Sky

Les deux groupes sont parvenus à un accord, valable pour plusieurs années, sur la distribution de 12 chaînes du groupe Discovery – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Discovery History, Discovery Shed, Home and Health, DMAX, Discovery Science and Discovery Turbo – dans le bouquet Sky, ainsi que sur la présence de chaîne Discovery Channel sur la plateforme de contenus à la demande Now TV.

Cet accord comprend encore la distribution de quatre chaînes payantes de Discovery sur le territoire allemand : Discovery Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD et Eurosport 360 HD. Aucun montant concernant cet accord n'a été communiqué .