Après SFR SPORT, SFR lance la version OTT de SFR Play

Jusqu'à présent uniquement inclus dans les offres fixe et mobile de SFR, le service SFR Play est dorénavant accessible à tous en OTT.

Le service est disponible quel que soit l'opérateur et en multi-écrans, sur mobile et tablette depuis l'appli SFR Play, sur PC et sur TV via Chromecast (Google) et Airplay (Apple), à partir de 9,99€/mois sans engagement et sans abonnement SFR.

SFR Play propose plusieurs milliers de programmes (séries, cinéma, jeunesse) en illimité et dispose d'un mode hors connexion. SFR promet que le catalogue sera régulièrement enrichi de contenus "Premium", indique l’opérateur, annonçant que l'offre cinéma atteint près de 1 000 films, dont 30% sont des créations françaises.

A ce propos, SFR PLAY diffusera la série TAKEN en exclusivité "début mars". Cette série a bénéficié d'un budget de 40 millions d'euros, est composée de 10 épisodes de 45 minutes qui seront diffusés sur la plateforme SFR PLAY, à raison d'un épisode par semaine, juste après la diffusion aux Etats-Unis sur NBC. Le casting réunit Clive Standen (Vikings, Camelot) dans le rôle de Bryan Mills, Jennifer Beals (Flashdance, The L World) dans le rôle de Christina Hart, Brooklyn Sudano (11.22.63) dans le rôle d'Asha, Gaius Charles (Grey's Anatomy) dans le rôle de John, James Landry Herbert (Gangster squad) dans le rôle de Rem .