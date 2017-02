SVOD : UniversCiné lance UnCut

UniversCiné lance UnCut, son offre de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et espère toucher les cinéphiles avec une programmation de 10 nouveaux films chaque semaine, soit 40 films par mois.

Tous les jeudis, 10 nouveaux titres sont mis en ligne. "Une volonté d'adapter la programmation cinéma aux exigences du numérique" explique UniverCiné. Chaque film restera disponible pendant un mois avant d'être remplacé par un nouveau lot de films. Chaque semaine, chaque film est sélectionnée par l'équipe éditoriale d'UniversCiné avec :

Des oeuvres choisies en fonction des cycles et catégories récurrents : cultes, comédies, primés, docs, etc.

Des films sélectionnés en fonction de l'auteur du mois : Frederick Wiseman pour Février, Jarmusch, Dumont, Dardenne, Loach, etc.

Ou des oeuvres répondant à une thématique mensuelle comme les gangsters (Naked Bullet, Gangs of Wasseypur 1&2, etc), l'enfance (L'enfant miroir, Ptit quinquin, etc.) ou encore la cuisine (The lunchbox, etc.).

Disponible sur tablettes, Smartphone (Android et iOS) et ordinateurs PC et MAC, l'application UniversCiné propose notamment un accès complet aux listes de vidéos regardées précédemment et il est possible de reprendre la lecture d'un film en cours.

UniversCiné est le fruit de la collaboration d'une cinquantaine de producteurs et distributeurs français de cinéma ayant choisi de fonder leur propre plateforme VoD dédiée à la défense et la diffusion du cinéma indépendant en France. Aujourd'hui, près de 4500 films sont proposés en ligne sur services OTT et boutiques IPTV, dont plus de 1000 titres en HD. Son catalogue regroupe films d'animation, documentaires, fictions, etc, de 140 nationalités différentes .