Itélé deviendra CNEWS à la fin du mois

Reporté par la longue grève qu'a connu la chaîne d'information Itélé, son rebranding aura finalement lieu le 27 février 2017.

Cette refonte de la chaîne aurait du se dérouler peu après la rentrée 2016 mais le conflit entre la rédaction et la direction d'ITélé déclenché par l'arrivée de Jean-Marc Morandini à l'antenne (mais pas que) et qui a été l'un des plus long mouvement de grève d'une chaîne de TV privée, avait forcé le groupe Canal+ a revoir son planning et reporter le projet siné dié.

Par ailleurs, selon les information du compte Twitter lancé pour la rédaction d'Itélé pendant la grève de la chaîne, Jean-Marc Morandini ne ferait pas partie de la grille de CNEWS à compter du 27 février 2017 .