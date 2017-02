Eutelsat fournit de la connectivité en vol au Moyen-Orient

Le groupe saoudien Taqnia Space vient de conclure un accord avec Eutelsat Communications pour la location de capacité sur des faisceaux du satellite Eutelsat 3B.

Cette capacité sera utilisée pour faire bénéficier les compagnies aériennes, clientes de Taqnia Space, de services de connectivité en vol en couverture des régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Europe et de la Méditerranée : à partir de la fin de cette année, les utilisateurs pourront ainsi consulter leurs courriels et les réseaux sociaux et regarder des contenus en streaming à 10 000 mètres d’altitude.

Saudi Arabian Airlines, l’une des principales compagnies aériennes du Moyen-Orient, sera la première à l’utiliser, sur plus de 100 avions moyen et long-courriers. Les services seront mis à disposition des passagers des vols intérieurs desservant l’Arabie Saoudite, ainsi que des vols internationaux survolant l'Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la Méditerranée. Les passagers pourront y accéder via leurs équipements personnels, à savoir ordinateurs portables, tablettes et smartphones .