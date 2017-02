Mauvais trimestre pour Sony

Le groupe Sony annonce une diminution de 7,1% de son chiffre d'affaires opérationnel au troisième trimestre de l'actuel exercice, conclu le 31 décembre dernier, une baisse attribuée à l'impact des taux de change.

Néanmoins, tous les secteurs d'activité où la célèbre marque nippone est présente n’ont pas enregistré les mêmes résultats. Ainsi, le segment des jeux et des services de réseau a connu une croissance de 5,2% d'une année sur l'autre, expliquée par les ventes de la PlayStation 4 – qui totalisent aujourd'hui plus de 53 millions de consoles –, l'augmentation des ventes du logiciel système de cette même PS4 et la contribution de la PlayStation VR, lancée en octobre dernier.

En revanche, le segment du divertissement, qui comprend les téléviseurs, les lecteurs de Blu-Ray et l'audio à domicile, a lui enregistré une chute de 12,1% au cours de l’année en cours, un phénomène expliqué une contraction du marché .