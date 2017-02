De plus en plus de foyers consomment de la vidéo à domicile

Selon la dernière étude réalisée par Futuresource Consulting sur le marché de la « home video » au niveau global, les foyers dépensent de plus en plus dans ce segment.

Ainsi, au cours de l’année 2016, la consommation de vidéos à domicile et le marché de la télévision payante ont généré à eux deux 251,5 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à 2015. Une tendance qui devra se maintenir au cours des prochaines années puisque les analystes de Futuresource Consulting estiment que ce segment atteindra les 280 milliards de dollars à l’horizon 2020, soit une croissance annuelle de 3%.

Si la télévision payante a représenté 86% des dépenses globales liées au divertissement vidéo et que les revenus des DVD et Blu-Ray ne cessent de diminuer, la VOD par abonnement, elle, gagne du terrain : des 236 millions d’abonnés fin 2016, on devrait passer à 485 millions en 202, notamment avec l’arrivée de nombreux acteurs sur ce segment qui feront concurrence à Netflix, qui domine actuellement cette activité .