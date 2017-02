Samsung et LG dominent le marché des LCD

Timide progression de la vente des téléviseurs dans le monde au cours de l'année 2016.

Le rapport présenté par WitsView annonce ainsi une croissance de 1,6%, atteignant les 219,2 millions d'unités à l'échelle globale.

Cette augmentation est attribuée aux ventes enregistrées sur le marché américain, au plus grand choix de modèles de grande taille disponibles sur le marché, ainsi qu’au dynamisme du marché chinois.

Les deux premières marches du podium, en unités vendues, sont occupées par les deux fabricants coréens Samsung et LG avec, respectivement 47,9 millions et 28,2 millions de LCD écoulés l’an dernier. Suivent derrière les groupes chinois Hisense (13,3 millions) et TCL (13,2 millions) alors que Sony (11,7 millions) boucle ce Top 5 des fabricants .