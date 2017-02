Turner réorganise son activité en Asie du Sud-Est

Le groupe Turner annonce une réorganisation de sa structure en Asie du Sud-Est et la nomination de Vishal Dembla, nouveau dirigeant installé à Singapour.

Dans son nouveau rôle, Vishal Dembla sera chargé de développer toutes les opérations commerciales de Turner – notamment les ventes publicitaires, le marketing, les ventes de contenus et l'élargissement de la portée de marques comme CNN International, Cartoon Network ou Boomerang – dans cette région de plus en plus importante pour le groupe, ainsi que la gestion des chaînes de divertissement et de jeunesse en Asie du Sud-Est, c’est-à-dire la définition de la programmation.

L'opérateur explique avoir, pour la première fois, aligné tous ses efforts en Asie du Sud-Est sous le commandement d’un seul dirigeant dans l'optique de permettre un meilleur développement de son activité, en pleine croissance, dans cette région .