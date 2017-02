Le Super Bowl en VR

Fox Sports a offert un beau cadeau à ses téléspectateurs à l'occasion du Super Bowl LI, disputé ce dimanche, et qui s'est terminé par la victoire des New England Patriots.

La chaîne sportive s’est associée à la plateforme de Réalité Virtuelle LiveLike pour leur permettre de suivre les meilleurs moments de cette finale en VR à travers 6 caméras spécialement dédiées à l’application récemment lancée Fox Sports VR. Le dispositif mis en place par Fox Sports, qui comprenait au total plus de 100 caméras dispersées sur et en dehors du terrain, donnait également à l’utilisateur la possibilité de profiter de la fonctionnalité « Be the Player » pour avoir une perspective de n'importe quel joueur sur le terrain sans jamais avoir une caméra physique sur lui.

Enfin, l’opérateur a également joué la carte de la réalité augmentée, consacrant sept caméras à cette technologie, notamment la Skycam .