France Télévisions rencontre ses téléspectateurs à la Réunion

France Télévisions poursuit ses rencontres téléspectateurs à Saint Denis de la Réunion au cours de ce mois de février.

Xavier Couture, Directeur général délégué en charge de la stratégie et des programmes de France Télévisions, Walles Kotra, Directeur exécutif en charge de l’Outre-mer et Jean-Marc Collienne, journaliste à Réunion 1ère vont échanger et débattre avec les téléspectateurs vendredi 24 février 2017 dès 18h00 à l’Amphithéâtre de l’université de la Réunion.

Depuis Novembre 2016, France Télévisions donne la parole aux téléspectateurs et les invite à réfléchir ensemble aux programmes et à l’identité de cette télévision qui est d’abord la leur. Durant près de 6 mois, ce sont 28 rencontres dans 22 villes (Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Dijon, Le Havre, Saint-Denis de la Réunion, Nouméa…) qui sont organisées sous forme de débats et d’échanges, d’ateliers et de tables rondes autour de différentes thématiques.

Tous les sujets sont débattus sans tabou avec le public. Que ce soit le rôle de France Télévisions, son offre de programmes, l’identité de ses chaînes et de ses plateformes numériques, son mode de financement, l’évolution des modes de consommation des contenus… À l’issue de ces rencontres, un livre blanc sera édité et envoyé aux élus et associations qui auront participé à ces rencontres. Il sera par ailleurs disponible sur le site www.francetelespectateurs.fr .