Accord Dish / EchoStar

Dish Network Corporation et EchoStar Corporation viennent de conclure un nouvel accord concernant leurs actifs.

En effet, cet accord transférera certains actifs et activités d'EchoStar à Dish, notamment son groupe de développement de matériel et de logiciels EchoStar Technologies, ses activités de liaison montante nationale et régionale, son réseau de liaison de fibre et son groupe de développement OTT. En échange, Dish cède 80% de sa position dans le groupe Hughes Retail Group.

Cette transaction transfère également à Dish la participation de 10% dans Sling TV détenue par EchoStar ou encore certaines propriétés immobilières.

En outre, Dish continuera à commercialiser le haut débit par satellite sous la marque dishNet aux clients ruraux .