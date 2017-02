La 5G, concurrente du satellite ?

La 5G pourrait bien devenir le rival du satellite, du câble et de l'IPTV, estime Strategy Analytics dans son dernier rapport.

Les dernières démonstrations prouvent que la 5G va supporter des débits de données de 1Go/s. En la combinant à d'autres améliorations technologiques, elle permettra aux opérateurs d'offrir des services équivalents à ceux actuellement disponibles par satellite, câble, IPTV ou TNT, un marché estimé à 500 milliards de dollars.

Selon les spécialistes de Strategy Analytics, le secteur de la télévision, actuellement en pleine transformation avec l'arrivée de services numériques comme Netflix et Amazon, risque d'être de nouveau perturbé par l'arrivée de la 5G à l'horizon 2020. Selon David Mercer, analyste principal, l'émergence de 5G TV représenterait une nouvelle étape dans la convergence des médias, des communications et des services sans fil et fixes .