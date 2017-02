Free ajoute un bouquet vietnamien à son offre TV

Free propose depuis ce jour un nouveau bouquet à destination de la communauté vietnamienne installée en France.

Ce bouquet vietnamien donne accès pour 2,99€/mois aux chaînes VTV1, VTV3, HTV9 et NetViet/VTC10 :

VTV1 est la 1ère chaîne d’information vietnamienne (3ème audience nationale) et propose un journal toutes les heures ainsi que des documentaires et des films.

VTV3 est la 1ère chaîne de divertissement vietnamienne (2ème audience nationale). Elle diffuse huit films par jour, les plus grands succès mondiaux (X-Factor, The Voice, Iron Chef, The Voice Kids, Dancing with the Stars…), mais aussi du sport, de la musique et des jeux.

HTV9 est une chaîne généraliste (7ème audience nationale) qui propose des films, des journaux télévisés, des programmes jeunesse, 15 live /mois, du théâtre, des documentaires et de la musique.

NetViet / VTC10 est la chaîne historique des expatriés.

Les chaînes qui composent ce nouveau bouquet sont disponibles des canaux 507 à 510 des Freebox .