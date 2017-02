beIN SPORTS met en place une adresse e-mail pour dénoncer les pirates

beIN SPORTS n'aime pas le piratage, surtout quand il s'agit de ses offres TV.

On ne compte plus les mesures prises par beIN SPORTS (et beIN) pour lutter contre le piratage, activité qui lui coûte très cher et pourrit la vie des abonnés officiels, comme nous le rapportions récemment lors de l'interruption du bouquet beIN SPORTS sur les décodeurs Canal Ready dès le début de la CAN 2017, impactant plus les abonnés légitimes que les pirates.

Nouvelle étape dans la lutte de beIN SPORTS contre le piratage : la délation. En effet, l'opérateur qatari propose désormais de l'informer si vous êtes au courant qu'une personne pirate ses programmes.

Le fait de regarder beIN à travers un site, Fournisseur illégal IPTV, ou décodeur de piratage, Est considère comme une violation. Comme un vol au magasin, le piratage télé est un méfait. Il empêche beIN de vous fournir une image de haute qualité, Augmente les prix, et peut engendrer des pertes d’emploi. Mais non seulement cela, saviez-vous que vous prenez un gros risque lorsque vous regardez la télé d’une manière illégale ? Les pirates télé peuvent faire beaucoup d'argent. Mais pour le faire, ils doivent agir en dehors de la loi. Ils cachent leurs identités pour éviter d'être identifié , utilisent les réseaux criminels pour pirater les canaux, et blanchir de l'argent. Ils peuvent également voler des numéros de carte de crédit et des informations personnelles, et infecter les ordinateurs avec des virus et des logiciels malveillants. Parfois, ils peuvent même utiliser l’outil du piratage pour commettre d'autres crimes. Vous ne savez jamais avec qui vous faites affaire lorsque vous regardez la télé illégalement. En fin de compte, le piratage télé nuit à tout le monde. Aider beIN à lutter contre le piratage TV. Si vous savez que quelqu'un fournit illégalement beIN, Veuillez nous en informer.

beIN SPORTS invite à raporter un piratage à l'adresse e-mail report-piracy@bein.net .