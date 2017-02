Ariane 5 : préparation de la première mission de l'année

Arianespace prépare son deuxième lancement de l'année, le premier avec une fusée Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais.

Ce lancement mettra en orbite le satellite de diffusion directe en haute définition Sky Brasil-1 pour l’opérateur AT&T / DirecTV afin de desservir le Brésil via la position orbitale 43,1º Ouest. Sky Brasil-1 sera le 10e satellite mis en orbite par Arianespace pour le compte de l’opérateur AT&T/DirecTV, après Sky Mexico-1 et DirecTV 15, lancés ensemble par une Ariane 5 le 27 mai 2015.

L’autre passager de cette mission est le satellite Telkom 3S de l’opérateur Telkom Indonesia, une compagnie gouvernementale indonésienne qui fournit des services de Télécommunications, d’Information, de Media et de divertissements (TIMES) à des millions de clients dans tout l’archipel indonésien. Telkom 3S offrira des services de Télévision à Haute Définition (TVHD) ainsi que des applications pour les communications mobiles et internet depuis la position orbitale à 118°Est, couvrant l’Indonésie et l’Asie du sud-est en bande C, alors que ses faisceaux supplémentaires en bande C étendue desserviront l’Indonésie et une partie de la Malaisie. Enfin, les répéteurs en bande Ku seront spécifiquement dédiés à la couverture de l’Indonésie .