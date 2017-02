AsiaSat prolonge son accord avec Globecast

L'opérateur de satellite de télécommunications AsiaSat et Globecast, fournisseur de solutions globales pour les médias, ont prolongé leur accord de service qui dure depuis maintenant plus de 15 ans.

À travers cet accord, les clients de Globecast situés en Asie, Europe ou tout autre point du globle pourront continuer à utiliser les capacités en bande Ku et C offerts par la flotte de satellites AsiaSat, et notamment du AsiaSat-5, pour la distribution de contenus sportifs, comme les matches de football disputés sur le continent asiatique ou la Coupe du Monde de baseball, ou la diffusion d’événements en direct, comme le sommet des nations du sud-est asiatique .