Nouveau calendrier de diffusion des mises à jour des décodeurs TNTSAT et Canal Ready

De nouvelles mises à jour sont diffusées depuis hier à destination des décodeurs TNTSAT et Canal Ready. Ce nouveau planning est effectif depuis hier, 7 février 2017.
Pour rappel, la diffusions de mises à jour sont programmées selon les semaines, paires et impaires.
Semaines paires
Lundi / Mardi / Mercredi
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136
|1.02.040
|HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD
|2.01-B8-5
|HUMAX TN5050HD
|1.07
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0040
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.032
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.023
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|THOMSON THS800/ STRONG SRT 7417 / FUJIONKYO F8400 HD / SEDEA S2000 / ESSENTIEL B Genius II HD
|2.2
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B
|2.00.055
|HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD
|2.01-B8-5
|HUMAX TN5050HD
|1.07
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0040
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.032
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.023
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
|PACE DSR5020
|8.30
Semaines impaires
Lundi / Mardi
|Marque / Modèle
|Version
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.008
|TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136
|1.02.040
|HUMAX TN5050HD
|1.07
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0040
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.032
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.023
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|STRONG SRT7415 / TEKCOMM TCT3400
|1.9
Mercredi
|Marque / Modèle
|Version
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.008
|STRONG SRT7402 / THOMSON THS801 / ESSENTIEL B Genius III HD / LISTO SAT151
|1.5
|CGV PREMIOSAT HD-W2
|1.B.3
|HUMAX TN5050HD
|1.07
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
|SERVIMAT TSV6500 / METRONIC 441636
|1.110
|CGV Premiosat HD-W
|1.53.00
|Triax THR9500 / LENSON LD9500
|1.29.00
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
|Marque / Modèle
|Version
|TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B
|2.00.055
|SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639
|3.00.008
|HUMAX TN5050HD
|1.07
|ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
|1.0040
|SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS
|2.00.032
|TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300
|1.00.023
|CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016
|1.4
|PHILIPS DSR3231T
|1.8.10
|SAGEM DS81
|1.3.10
Sachez que si votre décodeur ne se trouve pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas concerné par ces mises à jour. Par ailleurs, pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.