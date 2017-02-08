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Nouveau calendrier de diffusion des mises à jour des décodeurs TNTSAT et Canal Ready

De nouvelles mises à jour sont diffusées depuis hier à destination des décodeurs TNTSAT et Canal Ready. Ce nouveau planning est effectif depuis hier, 7 février 2017.

Pour rappel, la diffusions de mises à jour sont programmées selon les semaines, paires et impaires.

Semaines paires

Lundi / Mardi / Mercredi

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.040
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5050HD 1.07
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0040
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
THOMSON THS800/ STRONG SRT 7417 / FUJIONKYO F8400 HD / SEDEA S2000 / ESSENTIEL B Genius II HD 2.2

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.055
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5050HD 1.07
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0040
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
PACE DSR5020 8.30

Semaines impaires

Lundi / Mardi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.040
HUMAX TN5050HD 1.07
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0040
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
STRONG SRT7415 / TEKCOMM TCT3400 1.9

Mercredi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
STRONG SRT7402 / THOMSON THS801 / ESSENTIEL B Genius III HD / LISTO SAT151 1.5
CGV PREMIOSAT HD-W2 1.B.3
HUMAX TN5050HD 1.07
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
SERVIMAT TSV6500 / METRONIC 441636 1.110
CGV Premiosat HD-W 1.53.00
Triax THR9500 / LENSON LD9500 1.29.00

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.055
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
HUMAX TN5050HD 1.07
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0040
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
SAGEM DS81 1.3.10

Sachez que si votre décodeur ne se trouve pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas concerné par ces mises à jour. Par ailleurs, pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.

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