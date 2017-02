Nagra va sécuriser Altice aux États-Unis

La société Nagra, division du groupe Kudelski spécialisée dans la protection de contenus, va fournir des solutions de protection au groupe Altice USA, quatrième câblo-opérateur aux États-Unis.

Nagra Connect, la solution de protection CAS/DRM utilisée pour la diffusion, l’IPT, l’OTT et la maison connectée, ainsi que plateforme MediaLive permettront à la filiale d’Altice N.V. de déployer de nouveaux contenus, notamment des offres HD et 4K. Le fournisseur suisse indique que sa solution peut coexister efficacement avec les systèmes de câblo-opérateurs existant aux États-Unis, tout en évitant la duplication de bande passante et en permettant un choix ouvert de fournisseurs de boîtiers décodeurs .