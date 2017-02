ProSiebenSat.1 TV Deutschland achète des contenus américains

L'opérateur allemand ProSiebenSat.1 TV Deutschland et le développeur américain de contenus Scripps Networks Interactive ont signé un accord de coopération stratégique.

Prenant effet au printemps 2017, cet accord prévoit la diffusion de contenus de différentes chaînes de Scripps Networks Interactive, comme Food Network, HGTV, DIY Network et Travel Channel, sur des chaînes de ProSiebenSat.1 TV Deutschland – sixx, ProSieben MAXX et kabel eins Doku –, soit un total de plus de 1 200 heures de programmes qui pourront également être diffusés sur le net.

L'accord prévoit également que des sociétés du réseau de production de ProSiebenSat.1, Red Arrow Entertainment Group, produisent des contenus pour Scripps Networks pour le marché américain .