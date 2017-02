Intelsat 33e fournit des services en Russie

Le fournisseur global de services de communications par satellite Romantis vient de réserver de la capacité sur le satellite Intelsat 33e afin d'améliorer ses services auprès des diffuseurs en Russie ou dans la Communauté des États Indépendants.

Positionné à 60º Est, Intelsat 33e est le deuxième satellite de la plateforme Epic d’Intelsat, fournissant des services de haut débit pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie grâce à une couverture étendue via les puissants faisceaux qui fournissent un débit plus important aux antennes de plus petite taille, en offrant une qualité et une flexibilité maximales aux médias travaillant avec des véhicules autonomes de liaison via satellite – plus connus sous l’appellation SNG.

Il est important de rappeler que la Russie se prépare à accueillir la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et la Coupe du Monde de la FIFA 2018 .