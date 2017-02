La VR et la Réalité Augmentée s'invitent aux JO d'hiver 2018

Le groupe Discovery et sa filiale Eurosport ont dévoilé la stratégie éditoriale prévue pour l'Europe concernant les Jeux Olympiques d'hiver 2018, précisément à un an des JO de Pyeongchang.

Pour cet événement suivi à l’échelle planétaire, Eurosport s’engage à aller plus loin que jamais, en offrir une couverture de chaque moment, depuis chaque angle, en connectant chacun au plus grand nombre d’écrans via les chaînes payantes Eurosport et les services numériques de 50 pays – dans certains pays, ces Jeux Olympiques seront diffusés en clair grâce à l’accord signé avec des opérateurs locaux : Kanal 5 en Suède, TV Norge en Norvège ou encore Eurosport 1 et DMAX en Allemagne.

Au total, Eurosport va diffuser plus de 10 épreuves en direct et à la demande, disponibles à tout moment depuis n’importe quel support, faisant de Pyeongchang 2018 les Jeux les plus numériques jamais diffusés sur le territoire européen. Eurosport jouera également la carte de l’innovation, en ayant recours à la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée afin de séduire les téléspectateurs les plus jeunes .