BBC Worldwide renforce son investissement au Brésil

L'opérateur BBC Worldwide Latin America, filiale commerciale de la BBC, vient d'élargir son équipe à São Paulo, au Brésil, afin de mieux répondre à la demande croissante de contenus britanniques dans la région.

Les changements reflètent l'engagement de BBC Worldwide envers le marché brésilien et font suite à un accord de production pluriannuel conclu avec Endemol Shine Brazil pour faire découvrir au public local certains des meilleurs contenus et formats du catalogue de BBC Worldwide.

Ce catalogue se compose actuellement d'une programmation haut de gamme, accessible via toutes les plateformes : en clair, sur la télévision payante, ainsi que via les services OTT et de streaming vidéo disponibles dans le pays .