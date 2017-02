La réalité virtuelle s'installe à Lyon

Ouvert à Villeurbanne depuis le mois de décembre EYDOLON EXALTO permet au public de découvrir la réalité virtuelle, ou VR, à travers un des premiers réseaux d'espaces de loisirs et expériences en réalité virtuelle.

Ceci avec des jeux et interfaces développés en France en exclusivité par les équipes de la VR Connection. Nous avons été conviés à une présentation presse qui nous a permis de découvrir quatre expériences dont l'une, exclusive, HexaMecha, faisant appel à une chaise 6 axes.

Parmi les expériences proposées vous pourrez tester HEXARENA avec des vagues de robots essayant de traverser un portail et HEXATEMPLE permettant de visiter les coins et recoins d’un temple maya. Les utilisateurs sont accompagnés : des « architectes » sont là pour vous guider, vous expliquer et vous écouter, ceci dans le respect des envies et goûts de l’utilisateur mais aussi de ses éventuelles appréhensions.