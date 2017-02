Inmarsat valide une nouvelle station d'accès satellite

Le fournisseur de communications mobile par satellite Inmarsat vient de franchir une étape importante pour son Réseau d'Aviation Européen (EAN en anglais), suite au test et la validation de la station d'accès satellite.

En tant que première solution au monde intégrant la connectivité d'un satellite, exploité par Inmarsat, et un réseau terrestre LTE, exploité par Deutsche Telekom, EAN fournira une véritable expérience de haut débit en vol pour des millions de passagers aériens voyageant à travers l'Europe.

Cette station d’accès satellite est située dans la ville grecque de Nemea et exploitée en vertu d'un accord avec OTE, le plus grand fournisseur de télécommunications en Grèce et membre du groupe Deutsche Telekom .