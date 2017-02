SPI/Filmbox lance des chaînes TV au Cameroun

8 nouvelles chaînes télévisées françaises sont désormais disponibles au Cameroun.

L'opérateur global SPI International/Filmbox Channels vient de signer un accord avec le service de télévision Swecon Cameroon pour la distribution de huit nouvelles chaînes.

Elles ont pour nom : FilmBox Africa et FilmBox Art House (cinéma), FightBox et Fast&FunBox (sport), DocuBox (documentaire), 360TuneBox (musique internationale), FashionBox (mode) et Gametoon (jeux), toutes diffusées dans le bouquet en langue française de Swecom.

Pour SPI, il s'agit là d’un nouvel investissement sur le continent africain – où il est présent à travers différentes plateformes de réception directe par satellite, réseaux câblés et sur mobile – et le premier sur le territoire camerounais .