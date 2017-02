Viacom revoit sa stratégie

À l'occasion de la publication de ses résultats, le groupe américain Viacom a confirmé la forte croissance enregistrée par sa chaîne Paramount Television, indiquant la commande de 14 programmes et le développement de plus de 50 projets.

Viacom annonce également une mise à jour stratégique concernant les priorités du groupe suite à un examen exhaustif de ses opérations et des résultats.

Le futur passe donc par la mise en place d’un plan en 5 points : parier sur 6 grandes marques de télévision – BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr et Paramount –, revitaliser les contenus et le talent, approfondir les partenariats pour générer des recettes traditionnelles, investir dans le monde numérique et continuer à dynamiser l’organisation .