L'Internet des Objets au centre du CeBIT 2017

L'Internet Des Objets, ou Internet Of Things en anglais, sera au centre du CeBIT 2017, le plus grand salon au monde consacré aux technologie de l'information.

Le CeBIT de cette année se penchera sur les applications IoT actuelles et émergentes, avec démonstrations effectuées par les grands acteurs du marché, un aperçu exclusif des dernières recherches et une foule d'événements haut de gamme. Ce secteur est amené à se développer très rapidement puisqu'une étude publiée récemment par le cabinet IDS prédit que, d'ici 2020, il y aura jusqu'à 30 milliards de machines et d'autres produits physiques reliés à Internet.

La prochaine édition du CeBIT aura lieu du 20 au 24 mars dans la ville allemande d’Hanovre .